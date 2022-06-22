Песок и грунт незаконно добывали на кладбищенских землях в Приангарье

Прокуратура завершила проверку по факту добычи песчаной и гравийной смеси на землях религиозного назначения в Чунском районе Иркутской области. Ущерб оценивается более чем в 2,6 млн рублей.

Добыча природной смеси велась в летне-осенний период 2021 года на территории Октябрьского муниципального округа. Карьер находился в пределах земель ритуального назначения, уточняет ИА IrkutskMedia. Работы проводились без соответствующей лицензии, произведена выемка грунта на площади свыше 9,3 тыс. кв. м.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

В апреле полицейские пресекли деятельность нелегальных заготовителей леса в Иркутской области. Ущерб от действий злоумышленников превысил 7,5 млн рублей.