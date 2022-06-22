На платном ТВ «Орион Экспресс» будет доступ к российским каналам

Абоненты российского провайдера спутникового ТВ «Орион Экспресс» не потеряют доступ к ВГТРК, Первому каналу и НТВ. При поддержке Минцифры России «Орион» переведет пользователей на отечественный спутник «Экспресс-80» ФГУП «Космическая связь». Об этом сообщили в среду, 22 июня, в Минцифры России.

Ранее в этот день сообщалось, что американский оператор связи Intelsat заблокировал трансляцию каналов Всероссийской государственной теле- и радиовещательной компании (ВГТРК), Первого канала и НТВ. Проблема коснулась абонентов провайдера спутникового ТВ «Орион Экспресс».

В сообщении ведомства говорится, что российская компания «Орион» использовала спутники связи американского оператора Intelsat, который заблокировал трансляцию российских каналов (ВГТРК, Первый канал и НТВ).

Отмечается, что Intelsat отключила приемо-передающие мощности (транспондеры). Ограничение коснулось 1,5 млн зрителей.

Однако само вещание не прервалось, так как сигнал дублируется со спутника «Экспресс-80» ФГУП «Космическая связь». Но, чтобы смотреть ВГТРК, Первый канал и НТВ, зрителям необходимо перенаправить свои спутниковые антенны на этот отечественный спутник.

«Вещательная платформа на спутнике «Экспресс 80» — это постоянное резервное решение, которое создано, в том числе и на тот случай, если санкции распространятся на другие телеканалы. Мы надеемся, что этого не произойдет, но, чтобы быть готовыми, запускаем дублирующее вещание уже сейчас. В настоящий момент организовано резервное вещание 220 телеканалов из пакетов «Телекарты». До конца июня будут продублированы оставшиеся 30 телеканалов. Перенастройка пользовательских антенн и приемников проводится в штатном режиме», — уточнил гендиректор ГК «Орион» Кирилл Махновский.

Как говорится в сообщении ведомства, чтобы перейти на российский спутник, пользователю достаточно перенастроить уже имеющееся оборудование. Сделать это можно самим или воспользоваться помощью профессионального установщика. Значительная часть пользователей уже перенастроила свои тарелки.

Компания была готова к переходу на российские спутники, понимая, что иностранные партнеры могут ограничить доступ к каналам в любой момент.

Intelsat прекратила трансляцию некоторых программ на «Орион Экспресс» в связи с санкционными ограничениями на вещание в Россию, введенными ЕС, Великобританией и США, подтвердил представитель компании.