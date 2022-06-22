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Эксперт объяснил опасения Польши по поводу Сувалкского коридора

Главред «Национальной обороны» Коротченко объяснил, почему Польша беспокоится из-за Сувалкского коридора
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Фото: TASS/EPA/Marcin Bielecki
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Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в среду, 22 июня, объяснил «Известиям», почему премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение по поводу Сувалкского коридора.

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«Польский премьер опасается, что российские вооруженные силы вместе с Белоруссией могут решить вопрос пробития коридора на Калининград военным путем. Поэтому он и беспокоится», — пояснил он.

Так называемый Сувалкский коридор — 100-километровый участок границы Польши и Литвы, который расположен между Калининградской областью и Белоруссией. По словам главы польского правительства, НАТО считает этот район самым уязвимым в военном плане.

Моравецкий подчеркнул, что военное присутствие Польши на данном участке очень сильно, а рядом с ним располагаются международные силы НАТО. По мнению политика, в целом Польша может не опасаться России из-за членства страны в НАТО.

Американские СМИ нередко называют Калининградскую область кошмаром НАТО, а представители США неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Так, аналитик Лексингтонского института США Сара Уайт в январе заявила, что Запад якобы может «нейтрализовать» Калининград в случае вооруженного конфликта с РФ.

При этом власти РФ отмечали, что регион надежно защищен.

18 июня вступил в силу запрет на транзит грузов в Калининградскую область через Литву. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров не из санкционного списка между Калининградом и другими регионами России продолжаются.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответ России будет практическими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами, однако подробности раскрывать не стал.

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