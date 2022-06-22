В Курской области построят мусоросортировочный комплекс

В Курской области на базе АО «САБ по уборке Курска» появится комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов производственной мощностью 150 тыс. т в год. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в корпорации развития региона.

Организация подписала договор сопровождения инвестиционного проекта с ООО «Флагман», уточняет ИА «Абирег».

Предприятие сократит объемы захоронения отходов в несколько раз. В области при реализации проекта появится более 250 новых рабочих мест.

Инвестиции в комплекс составят 1,5 млрд рублей.

6 июня сообщалось, что в Нижневартовске будут сортировать 100% коммунальных отходов. Соответствующий инвестиционный проект реализует правительство ХМАО. Речь идет о строительстве объекта для сортировки мусора. Проект могут завершить уже к 2024 году.