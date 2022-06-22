Автобусное сообщение восстановят между селами в Бугуруслане

В Оренбургской области прокуратура через суд обязала администрацию Бугурусланского района восстановить автобусное сообщение по 10 маршрутам между селами. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

В рамках проверки было установлено, что местные власти утвердили 10 маршрутов регулярных перевозок, однако фактически транспортное обслуживание не осуществляется. В прокуратуре подчеркнули, что это нарушает права граждан на передвижение и на доступную социальную среду.

«Кроме того, нарушены принципы организации местного самоуправления, призванного решать вопросы обеспечения жизнедеятельности граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет 56orb.ru, межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации Бугурусланского района. Решением суда чиновников обязали организовать перевозки по всем регулярным маршрутам.