В Орле ГИБДД поставила на контроль два потенциально опасных участка

В Орле на контроль поставлены два потенциально опасных дорожных участка. Такое решение было принято на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом в среду, 22 июня, сообщает Infoorel.ru.

Первый участок — улица Михалицына, 10, где на пересечении с переулком Артельным установлен новый светофор. Второй — улица Комсомольская, 269, где при выезде с дворовой территории разрешен как левый, так и правый повороты.

На первом участке с момента установки светофора произошло две аварии. На втором — три, при попытке выезда в сторону Знаменки.

«Оба участка берем на контроль. Скорее всего, по итогам полугодия примем решение разрешить с ул. Комсомольской, 269, только правый поворот, а для объезда использовать ул. Автовокзальную», — рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по Орлу Юрий Капустин.

В мае стало известно, что в этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах.