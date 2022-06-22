В Петербурге осудили продававшего воображаемые сувениры мужчину

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину по имени Максим Николаев к трем годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Об этом в среду, 22 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По информации суда, мужчина и его неустановленный соучастник создали подставную фирму «Астерикс+», которая якобы занималась розничной торговлей сувенирами.

«Николаев обратился к ООО «Балтийская звезда» и ООО «Янтарь», сообщив ложные сведения о себе, и договорился с ними о поставке сувенирной продукции. В результате одна компания перечислила ему около 4,5 млн рублей, вторая — более 6 млн», — говорится в сообщении, которое приводит 78.ru.

При этом сувениры не были поставлены. Мужчина попытался скрыться в ходе рассмотрения дела судом, его объявляли в розыск.

В результате суд назначил Николаеву наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима. Также был удовлетворен гражданский иск на 6,3 млн рублей.

Ранее, в июне, в Ижевске суд вынес приговор 26-летнему мужчине, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Индивидуальный предприниматель выступал подрядчиком при исполнении контракта по ремонту дорог, но снизил объем и качество работ. Ущерб составил 5 млн рублей.