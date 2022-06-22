В Петербурге увеличили количество мест для айтишников в колледжах и техникумах

В колледжах и техникумах Санкт-Петербурга увеличили количество мест для айтишников. Об этом в среду, 22 июня, сообщил зампредседателя комитета по образованию города Алексей Ерин.

Он отметил, что в 2022 году контрольная цифра для приема в эти учебные заведения — 23 630. Это на 7% больше, чем в 2021 году. Документы подают как ученики девятых классов, так и одиннадцатиклассники.

При этом, по его словам, крайне востребованы специальности, связанные с IT-технологиями. Количество мест для приема на них было увеличено на 175.

«Наиболее популярными направлениями остаются техносферная безопасность, природообустройство, техника и технологии транспорта, сервис и туризм, образование и педагогические науки, изобразительные и прикладные виды искусств», — также сообщил Ерин, которого цитирует 78.ru.

20 июня сообщалось, что в вузах России стартовала приемная кампания. В 2022 году на бюджетные отделения могут претендовать практически 600 тыс. абитуриентов. Большая часть мест выделена на инженерные и технические специальности, включая IT.