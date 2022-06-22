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Град повредил 35 домов в Брянской области

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Крупный град повредил 35 домов и шесть машин в Брянской области. Об этом в среду, 22 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Отмечается, что сильный град обрушился на Погарский район региона накануне, 21 июня. Под удар стихии попали села Юдиново, Заречное, Красная Роща и Долботово. Диаметр градин составлял около 2 см. Были повреждены кровли и стекла в домах, посевы и частные огороды. Местные жители не пострадали.

Порывы ветра при этом достигали 19м/с. Более 10 деревьев оказались повалены.

Ранее сообщалось, что в Ижевске несколько улиц и дворов оказались затоплены во время ливней, которые обрушились на столицу Удмуртии в понедельник, 20 июня. О случившемся горожане сообщили в соцсетях, опубликовав фото и видео потоков воды.

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