В Калуге обрушилось ограждение областного музыкального колледжа

В Калуге обрушилась часть ограждения областного музыкального колледжа имени Танеева. Об этом в среду, 22 июня, сообщает газета «Весть».

Как отмечается в материале, руководство учебного заведения заявило, что забор был поврежден из-за ремонта дороги на улице Кутузова.

Также уточняется, что здание входит в список культурного наследия Калужской области, однако ограждение ценности не представляет.

Калужский областной музыкальный колледж имени С.И. Танеева — одно из старейших учебных заведений Калуги. Первые занятия здесь начались в 1944 году.

Учебное заведение расположено в здании бывшей архиерейской церкви.

Ранее, 14 июня, в Сети появилось видео с места обрушения фрагмента арки Больших ворот (Porta Maggiore) в историческом центре Рима. В результате никто не пострадал. Состояние арки оценят специалисты.