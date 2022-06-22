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В Твери на два месяца перекрыли улицу Лидии Базановой

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Улицу Лидии Базановой в Твери перекрыли на два месяца в связи с ремонтом. Об этом в среду, 22 июня сообщила администрация областного центра.

Как уточняют «Тверские ведомости», улица будет перекрыта до 23 часов 21 августа.

Ограничение будет действовать на участке от улицы Андрея Дементьева до набережной реки Лазури. Установлены временные знаки, по которым водители смогут объехать участок.

В мае стало известно, что в этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах.

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