Вышедшего на трассу в Коми медведя отгонят вглубь леса

Медведя, который мог стать причиной ДТП на ухтинской трассе в Республике Коми, снова отгонят вглубь леса. Об этом в среду, 22 июня, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное минприроды.

В ведомстве заявили, что причины отстреливать животное нет.

«Его уже отгоняли вглубь леса, две недели он не появлялся на трассе. Медвежонка еще раз отгонят вглубь леса. При необходимости — перевезут подальше в лес», — рассказали в минприроды.

Медвежонок впервые появился на 185 км трассы Сыктывкар-Ухта в июне этого года. Зверь не уходит в лес из-за того, что его подкармливают проезжающие мимо люди. Он ждет еду на обочине дороги.

Два дня назад он мог стать причиной ДТП — на трассе столкнулись грузовик и автомобиль Infiniti. В результате аварии никто не пострадал.

21 июня в Приморском крае произошел очередной инцидент с амурским тигром. На этот раз хищник вышел к трактористу, который работал на поле недалеко от села Ивановка в Михайловском районе. Тигр обнюхал территорию и медленно покинул поле.