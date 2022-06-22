Более 1,5 тыс. человек пострадали от клещей в Оренбургской области

В медучреждения Оренбургской области по поводу присасывания клещей обратились 1567 человек, в том числе 595 детей. Такие данные на 16 июня приводит пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в среду, 22 июня.

Случаи присасывания зафиксированы во всех районах региона. Наибольшее количество отмечено в Оренбурге — 379, Бузулуке — 196, Новотроицке — 111, Оренбургском районе — 67, Сакмарском районе — 45.

«Большинство людей подвергались нападению клещей на придомовых территориях, на территории сел и деревень, в лесных массивах, на садово-огородных участках», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», из снятых клещей, отправленных на исследование, пять оказались инфицированы вирусом энцефалита. Также зарегистрировано по одному случаю заражения энцефалитом и боррелиозом среди населения.

Иммунопрофилактику от энцефалита получили 223 человека. Прививками охвачено 11,1 тыс. человек, из которых 1888 — дети.