Экс-директора школы искусств в Самаре обвинили в мошенничестве

Бывшего директора самарской школы искусств обвинили в мошенничестве. Об этом в среду, 22 июня, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По информации правоохранителей, с февраля по декабрь 2020 года женщина издавала приказы о надбавках сотрудникам. При этом часть средств — около 55 тыс. рублей — она присвоила под предлогом их использования «на нужды школы» под угрозой увольнения.

Также директор взяла на должность педагога местного жителя, зная, что тот не будет исполнять обязанности. При этом с октября 2003 года по май 2020 года мужчине была начислена зарплата в размере более 2 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, 21 июня, Воронежский облсуд ужесточил наказание экс-конкурсному управляющему Юрию Мохову по делу о коммерческом подкупе и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.