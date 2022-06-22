Пожар произошел в жилой многоэтажке в Астрахани

В жилом многоэтажном доме в Астрахани произошел пожар. Об этом в среду, 22 июня, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Инцидент произошел накануне, 21 июня, в Ленинском районе города на улице Жилой в 16.08. Загорелись вещи на балконе. Пламя охватило площадь в 3 кв. м. В его тушении принимали участие 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. О пострадавших не сообщается.

20 июня сообщалось, что 60-летний мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Череповце.

Площадь пожара составила 12 кв. м. Удалось спасти двух человек. Еще четверо самостоятельно покинули здание. На месте инцидента было найдено тело мужчины. Установлено, что пожар произошел из-за того, что он не потушил сигарету.