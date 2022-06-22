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Военкор «Известий» показал линию фронта возле Золотого

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на линии фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР). Его репортаж опубликован 22 июня.

Журналист осмотрел позиции вооруженных сил Украины (ВСУ), отбитые в ходе наступления на города Золотое и Горское. Он обнаружил брошенные вещи и непригодную для стрельбы пулеметную ленту.

«Продолжаем очень медленно, но все-таки уверенно продвигаться по линии фронта. В Золотом находим брошенные вещи солдат ВСУ. Вот, например, пулеметная лента. Здесь надо обратить внимание на состояние патронов, они все проржавели», — рассказал Кулага на видео.

В Запорожской области призвали упразднить границу с Россией. Онлайн спецоперации 22 июня
Новости Украины и мира, что происходит в ДНР и ЛНР сегодня — в текстовой трансляции «Известий»

При этом народная милиция ЛНР смогла все-таки найти пачку пригодных для стрельбы патронов в количестве 120 штук.

22 июня в районе Золотого и Горского была ликвидирована группа иностранных наемников. Они попали в окружение вместе с украинскими силами. О попадании группировки в котел днем ранее сообщил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Еще один военкор «Известий» Ярослав Богат показал 22 июня оставленные ВСУ позиции. На кадрах видно, что украинские военные второпях оставили выкопанные ими же окопы.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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