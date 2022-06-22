Профессор НИУ ВШЭ назвал криптовалюту спорной инвестицией

Криптовалюта является прекрасным инструментом для свободы расчетов, но если она нужна как инвестиция — это спорный момент, так как сама по себе она не несет денежного потока, поэтому оценить, сколько она должна стоить, невозможно физически. Об этом заявил инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган на круглом столе в пресс-центре МИЦ «Известия» на тему: «Стратегии инвестирования: эффективные способы заработать» в среду, 22 июня.

«Если же вам крипта нужна для спекуляции — это уже ваше дело, каждый понимает в меру своей испорченности. Если крипта — некий механизм свободы расчетов, тогда другое дело, это прекрасный расчетный инструмент и в сегодняшних условиях в этом именно плане у него есть будущее», — сказал инвестбанкир.

По его словам, криптовалюта — это продолжение темы блокчейна, и она будет развиваться. Эта тема — колоссальная революция, значение которой мы поймем через 5–10 лет, полагает профессор.

Он уверен, что вряд ли криптовалюта исчезнет, потому что мир уже изменился, интегрировался в эту тему — невзаимозаменяемых токенов NFT на базе блокчейна, и в будущем это будет видоизменяться, но в любом случае останется с нами.

Еще один участник круглого стола, эксперт по инвестированию в криптовалюты Алексей Суружиу, говоря о снижении стоимости криптовалют, отметил необходимость завершения мирового кризиса.

«Пока американский фондовый рынок падает, биткоин не будет расти», — указал он.

В понедельник утром курс биткоина поднялся до $20,6 тыс., а 19 июня курс первой в мире криптовалюты упал до $17 615 впервые с ноября 2020 года. 21 июня на международной криптобирже Binance биткоин стоил $20,5 тыс.

Как заявляла «Известиям» директор платежного крипто-процессингового провайдера Green Crypto Processing по РФ и Восточной Европе Ивона Гутович, биткоин дешевеет с конца 2021 года: на криптовалютном рынке нет защитных инструментов, а когда ликвидность покидает рынки, профессиональные инвесторы моментально сбрасывают криптовалюту.