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В Британии объявлен ЧС из-за вируса полиомиелита в сточных водах Лондона

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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Wegener
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Должностные лица системы здравоохранения Великобритании объявили режим чрезвычайного положения национального масштаба из-за обнаруженных следов полиомиелита на лондонском заводе по очистке сточных вод. Об этом 22 июня сообщает The Guardian.

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Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании отмечает, что пробы с очистных сооружений Beckton в Ньюхэме дали положительный результат на полиовирус вакцинного происхождения в феврале. С того времени были обнаружены новые положительные образцы.

Всего в пробах, полученных с февраля по май текущего года, обнаружены следы второго серотипа дикого полиовируса (PV2). Экземпляры оказались близкородственными.

«Полиовирус вакцинного происхождения может распространяться, особенно в тех сообществах, где использование вакцины ниже», — отметила консультант-эпидемиолог UKHSA доктор Ванесса Салиба.

По ее словам, большинство британцев защищены от вируса прививкой, сделанной в детстве, но могут быть граждане в группе риска, где охват вакцинацией был низкий.

Анализы британских сточных вод обычно выявляют несколько неродственных полиовирусов каждый год. Они исходят от людей, которые получили пероральную вакцину против полиомиелита в другой стране, а затем едут в Великобританию.

Лондонские образцы, обнаруженные с февраля, вызвали тревогу, потому что они были связаны друг с другом и содержали мутации, которые предполагали, что вирус эволюционировал по мере его передачи от человека к человеку.

Великобритания перешла от использования оральной вакцины против полиомиелита к инактивированной вакцине против полиомиелита, вводимой путем инъекций, в 2004 году. Бустеры предлагаются в возрасте от трех до 14 лет.

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