Машина сбила человека на пешеходном переходе на Ленинградском шоссе в Москве

Водитель автомобиля наехал на Ленинградском шоссе в Москве на переходившего дорогу по пешеходному переходу человека. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в среду, 22 июня.

«На Ленинградском шоссе в районе дома 8/2 автомобиль наехал на пешехода, переходившего дорогу на пешеходном переходе. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении ведомства.

Подробности произошедшего выясняются, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 20 июня, автобус коммерческого перевозчика врезался в фонарный столб на юго-востоке Москвы. Авария произошла в 17:15 в районе улицы Краснодонская недалеко от станции метро «Волжская».

Водитель автобуса совершил наезд на мачту городского освещения. В результате ДТП никто не пострадал.

В тот же день автомобиль такси сбил трех человек на пешеходном переходе на Боровском шоссе на западе Москвы. По предварительным данным, водитель такси проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, передает НСН. В результате ДТП пострадали две женщины и один мужчина. С травмами различной степени тяжести их доставили в медучреждение.