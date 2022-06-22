Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Зуева в СИЗО

Мосгорсуд отказался отпускать ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева из СИЗО. Об этом 22 июня сообщил корреспондент «Известий».

На среду было назначено повторное заседание об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Предыдущее решение Мосгорсуда было отменено 9 июня Вторым кассационным судом.

Зуев оставался под стражей с 9 ноября прошлого года, когда Мосгорсуд суд отменил домашний арест ректора и перевел его в СИЗО. 3 июня Тверской суд Москвы в очередной раз продлил арест до 7 августа.

Ректору Шанинки предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замдиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком и бывшим заместителем министра просвещения Мариной Раковой с целью хищения денег вуза.

Фигуранты подозреваются в заключении подложных договоров между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату. РАНХиГС причинен ущерб в размере 20 млн рублей.

30 марта в ходе рассмотрении жалобы на продление ареста стало известно, что Зуев частично возместил причиненный ущерб. Он перевел 6 млн рублей.