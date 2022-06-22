Слесарь ожидает суда за гибель девушки от отравления газом в Волгограде

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении слесаря, осуществляющего проверку газового оборудования в жилых домах. Его обвиняют в некачественном выполнении услуг, повлекших гибель 20-летней девушки, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, 8 октября 2021 года слесарь не выполнил проверку газового оборудования и тяги вентканалов в доме 43 по проспекту Ленина. Вместо осмотра он опросил жильцов об отсутствии претензий.

«В этой связи нарушения при установке и работе газового оборудования своевременно выявлены не были», — прокомментировала старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина.

16 ноября в одной из квартир при одновременной работе газовой колонки и кухонной вытяжки скопился угарный газ в ванной комнате. Находившаяся там 20-летняя девушка погибла от отравления, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Расследование уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека») завершено. Материалы переданы в Центральный районный суд города для рассмотрения.

Отмечается, что слесарь свою вину в произошедшем не признал. Максимальная санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы.