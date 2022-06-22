Суд отправил под домашний арест напавшего на подростков в электричке мужчину

Останкинский районный суд избрал 20-летнему жителю Московской области, напавшему на двух подростков в электричке, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщает в среду, 22 июня.

«Установлено, что подозреваемый 19 июня в пути следования электропоезда в районе станции Истра причинил телесные повреждения двум подросткам из-за их внешнего вида, причисляя несовершеннолетних к социальной группе «неформалы», — рассказали в ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, передает агентство городских новостей «Москва».

20 июня в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в избиении подростков в электричке, сообщается на сайте aif.ru.