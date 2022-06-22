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BadComedian подтвердил помощь мирным жителям по обе стороны фронта

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Фото: Okras
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Блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian и занимающийся обзором фильмов, подтвердил, что пожертвовал средства мирным жителям по обе стороны украинского конфликта. Об этом он 22 июня сообщил в своем Telegram-канале.

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Как отметил блогер, он не хотел, чтобы эта тема вызывала ажиотаж, но «так вышло».

«Да, последнее поступление монетизации (до отключения) было отправлено на помощь мирным жителям», — подтвердил он.

По словам Баженова, средства получили жители по обе стороны фронта, так как он не разделяет «мирных жителей на правильных и неправильных».

30 мая военнослужащие Тихоокеанского флота обеспечили отправку с Камчатки более 30 т партии гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Ее собирали жители и работники предприятий края под эгидой благотворительности, организованной общественниками из Союза женщин Камчатки при поддержке местных органов власти.

16 мая представители общественной организации «Московские суворовцы» передали более 60 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской и Херсонской областей. Отмечалось, что суворовцы открыли пункт приема гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных городов и сел Украины. Он находится в Доме кадета на улице Гарибальди.

В тот же день из России на территорию Мелитопольского района Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи. Казаки Терского казачьего войска передали продовольствие и предметы первой необходимости мирным жителям населенных пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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