Мужчина погиб под колесами поезда в Нижегородской области

В Нижегородской области в результате наезда пассажирского поезда погиб мужчина. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Наезд произошел 22 июня на станции Киселиха. Пассажирский поезд Воркута – Нижний Новгород сбил 62-летнего жителя Тоншаевского района.

Пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте. По факту случившегося организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

17 июня электропоезд «Ласточка» на перегоне Средневолжская – Козелковская в Самаре насмерть сбил женщину, которая перебегала пути по оборудованному переходу. Правоохранительные органы проводят проверку.