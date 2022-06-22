Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Он опубликован 22 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый порядок выплат предусматривает, что теперь Россия для исполнения обязательств по еврооблигациям может открыть рублевые счета типа И на имя одного или нескольких иностранных депозитариев без личного присутствия их представителей. Бенефициарами по этим счетам выступают, в частности, владельцы евробондов РФ.

В документе также отмечается, что индексация зачисляемых на указанный счет сумм производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке курсу иностранной валюты.

25 мая Минфин России подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение долговых обязательств, но делать это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства. Об этом было сказано после того, как минфин США сообщил об отказе продлить лицензию, позволявшую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Лицензия OFAC разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Она была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций.

5 мая сообщалось, что Россия столкнется с риском технического дефолта 27 мая. В этот день предстояло погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». 18 мая министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. 27 мая он заверил, что заявления Запада о дефолте в РФ являются недействительными.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы.Он отметил, что уже исполнены в рублях обязательства по евробондам на сумму $649,2 млн.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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