Количество укусов клещей за год выросло в 4 раза в Якутске

Роспотребнадзор сообщил о резком увеличении активности клещей в Якутске. Количество обращений в медицинские учреждения с укусами выросло в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

По данным Роспотребнадзора, на территории города зарегистрировано уже 16 пострадавших. Об этом пишет ИА YakutiaMedia. В связи с вероятными рисками перед праздником Ыысах будет проведена акарицидная обработка.

Праздник состоится 24 июня в местности Ус Хатын. Специалисты обработают территорию специальными препаратами.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае с начала сезона к медикам с укусами клещей обратились больше 4,4 тыс. человек. Количество пострадавших превышает показатель 2021 года на 36%.