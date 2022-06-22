Представители России и Кубы обсудили возобновление авиасообщения между странами

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта России Александр Нерадько обсудил с председателем Корпорации авиации Республики Куба Хоелем Бельтраном Арчером Сантосой в среду, 22 июня, возобновление авиаперевозок между странами. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«Обсудили вопрос возобновления авиаперевозок между Россией и Кубой с учетом текущей ситуации, обусловленной недружественными решениями ряда государств в отношении российских авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в авиасообщении между государствами, передает RT.

Накануне глава Минтранса России Виталий Савельев рассказал, что в настоящее время российские авиакомпании летают в 11 стран, сообщает телеканал «360».

Он уточнил, что в российском авиапарке числятся 1272 самолета, в том числе 1148 пассажирских.

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Евросоюза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.