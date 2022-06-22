В СФ оценили заверения Киева не наносить удары по России из западного оружия

Заявления Германии о гарантиях, что Украина не станет применять западное оружие по территории России, демонстрируют уровень современных европейских политиков. Об этом в среду, 22 июня, заявил «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это просто детский лепет. Вот это уровень современных европейских политиков. <…> Потом возникает вопрос: они свои гарантии не выполнили, использовали оружие по территории РФ, что Германия поедет к ним и заберет это оружие?» — поинтересовался сенатор.

По словам Цекова, заявления Германии о гарантиях со стороны Украины крайне неглубокие, поверхностные и дилетантские, а также демонстрируют современный уровень политиков европейских государств, в том числе и в таких больших и влиятельных странах, как Германия.

Ранее в этот день глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Украина дала гарантии о неприменении западного оружия для обстрела российской территории. Она отметила, что им не пришлось требовать, «Украина сама дала эти подтверждения».

Накануне власти ФРГ впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок. В частности, правительство Германии намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

Ранее, 15 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оружие, которое Запад поставляет Украине, будет расползаться по Европе и другим регионам. Она отметила, что поставки вооружений Киеву приводят только к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения и способствуют формированию расширения черного рынка оружия.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России.

С начала специальной операции РФ по защите Донбасса страны Запада нарастили военную поддержку Украины. В МИД России неоднократно призывали перестать накачивать Киев оружием. Так, 27 апреля Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей. При этом Москва отмечала, что на ход спецоперации западные поставки не влияют и все цели будут достигнуты

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».