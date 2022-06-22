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США не дали России вывезти сотрудников загранучреждений
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США не дали России вывезти сотрудников загранучреждений

МИД РФ: США не разрешили прилет спецрейса для вывоза сотрудников российских загранучреждений
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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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США не разрешили прилет спецрейса для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», — говорится в комментарии, распространенном МИД 22 июня.

По словам дипломата, действия администрации президента США Джо Байдена по сути препятствуют гуманитарной акции, так как российский самолет должен был прилететь за теми, кому Госдепартамент предписал покинуть территорию страны до конца июня.

«Такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам», — заключила Захарова.

Ранее, 1 марта, американская сторона запретила российским самолетам заходить в свое воздушное пространство.

Исключение было сделано для перевозчиков, которые принимают участие в одобренных авиационными властями страны гуманитарных операциях, а также для самолетов, следующих с дипломатическими целями.

7 июня посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американский диалог находится на беспрецедентно низком уровне. Он также добавил, что в настоящий момент взаимодействие стран сводится к обсуждению «технических проблем».

До этого, 2 июня, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов. При этом 20 мая официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины.

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