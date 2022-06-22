Аномальную жару прогнозируют на территории Якутска

Синоптики прогнозируют аномальное потепление на территории Якутска. Температура воздуха повысится до +32…+34 градусов в выходные.

По данным администрация, жара будет держаться в течение субботы и воскресенья. Жителей Якутска и гостей города просят быть осторожными при нахождении на улице, следить за самочувствием, носить головные уборы и соблюдать питьевой режим. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Повышение температуры воздуха к концу недели также прогнозируют в Удмуртии. В республике потеплеет до +23 градусов, при этом местами ожидаются небольшие и умеренные дожди. Скорость ветра достигнет 9–14 м/с.