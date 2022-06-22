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Путин примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции 23 июня
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Путин примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции 23 июня

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин 23 июня примет участие в XIV саммите БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) в режиме видеоконференции. Об этом пресс-служба Кремля сообщает в среду, 22 июня.

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«Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках «пятерки» в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится на сайте Кремля.

Стороны также рассмотрят актуальные региональные и международные вопросы, передает RT. Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой декларации саммита.

Ранее в этот день Путин заявил в ходе приветствия участников делового форума БРИКС, что в России могут открыться индийские сетевые магазины.

Он указал, что расширяется и российское присутствие в странах «пятерки»: растут объемы поставок российской нефти в Китай и Индию, также Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений, сообщает телеканал «360».

Также президент отметил, что в настоящее время страна активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных международных партнеров, в первую очередь на страны БРИКС.

14 июня представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены.

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