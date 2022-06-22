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В Финляндии заявили об укреплении обороны на случай боевых действий

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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Финляндия выстроила линию обороны на случай боевых действий, подобных тем, которые ведутся сейчас на Украине. Об этом в среду, 22 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на командующего Вооруженными силами Финляндии генерала Тимо Кивинен.

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«Мы планомерно развивали нашу оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся там [на Украине]: с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — сказал он в интервью агентству.

Тимо Кивинен рассказал, что для этого Финляндия создала значительный арсенал военной техники.

По его словам, республика запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 км, заказала четыре новых боевых корабля, 64 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin.

Кроме того, отмечается, что Финляндия планирует закупить до 2 тыс. беспилотников, средства ПВО и строит ограждение на границе с Россией. Хельсинки тратят 2% ВВП на оборону.

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