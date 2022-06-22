Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум

Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов стран БРИКС на Восточный экономический форум, который в этом году состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Об этом глава государства сообщил в своей приветственной речи на деловом форуме БРИКС, проходящем в настоящий момент в Китае.

«Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в начале сентября, где также будут обсуждаться многие актуальные для бизнес-сообщества стран БРИКС вопросы», — сказал Владимир Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.

Традиционный Деловой форум БРИКС объединил представителей правительственных и бизнес-кругов, экспертов и отраслевых специалистов стран этого объединения.

Восточный экономический форум является ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

VII Восточный экономический форум состоится во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Организатором Форума является Фонд «Росконгресс».