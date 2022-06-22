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Эксперты назвали влияющие на падение курса рубля факторы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Без дополнительных мер возврат курса доллара в коридор 70-80 рублей в скором времени маловероятен. Он может произойти только в том случае, если значительно вырастет спрос на иностранную валюту, рассказала 22 июня «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

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По ее словам, необходима покупка валюты крупными игроками, меры по активизации импорта.

«Бюджетное правило, если оно предполагает формирование резервов в рублях, не поможет сдержать укрепление национальной валюты, а для формирования резервов в иностранных валютах нейтральных стран или драгоценных металлах нужно тщательно просчитывать риски», — отметила эксперт.

Финансист продолжила, что восстановление импорта без более масштабной поддержки будет медленным.

«Возможно, для активизации импорта бизнесу необходима уверенность в наличии устойчивого спроса на импортируемые товары внутри страны, возможно, подобную уверенность может обеспечить заказ со стороны государственного сектора или крупных компаний», — допустила Ващелюк.

Она обратила внимание, что продавать наличные доллары или евро в создавшихся условиях не следует.

Как полагает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, до конца июня доллар может упасть до 50 рублей. На укрепление курса российский валюты влияет дисбаланс на валютном рынке: в страну поступает большое количество валюты, тогда как спрос на нее остается низким.

«К тому же на следующей неделе оканчивается срок по уплате НДПИ, а это всегда способствует укреплению рубля», — заключил он.

Ранее в среду в ходе торгов на Московской бирже доллар опустился ниже 53 рублей впервые с 3 июня 2015 года, евро падал почти до 55 рублей впервые с 26 мая 2015 года.

Накануне главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман сказал в беседе «Известиями», что на этой неделе не исключено движение доллара к 50–53 рублям за условную единицу.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти как можно скорее, однако этому мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

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