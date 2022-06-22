Эксперты назвали влияющие на падение курса рубля факторы

Без дополнительных мер возврат курса доллара в коридор 70-80 рублей в скором времени маловероятен. Он может произойти только в том случае, если значительно вырастет спрос на иностранную валюту, рассказала 22 июня «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

По ее словам, необходима покупка валюты крупными игроками, меры по активизации импорта.

«Бюджетное правило, если оно предполагает формирование резервов в рублях, не поможет сдержать укрепление национальной валюты, а для формирования резервов в иностранных валютах нейтральных стран или драгоценных металлах нужно тщательно просчитывать риски», — отметила эксперт.

Финансист продолжила, что восстановление импорта без более масштабной поддержки будет медленным.

«Возможно, для активизации импорта бизнесу необходима уверенность в наличии устойчивого спроса на импортируемые товары внутри страны, возможно, подобную уверенность может обеспечить заказ со стороны государственного сектора или крупных компаний», — допустила Ващелюк.

Она обратила внимание, что продавать наличные доллары или евро в создавшихся условиях не следует.

Как полагает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, до конца июня доллар может упасть до 50 рублей. На укрепление курса российский валюты влияет дисбаланс на валютном рынке: в страну поступает большое количество валюты, тогда как спрос на нее остается низким.

«К тому же на следующей неделе оканчивается срок по уплате НДПИ, а это всегда способствует укреплению рубля», — заключил он.

Ранее в среду в ходе торгов на Московской бирже доллар опустился ниже 53 рублей впервые с 3 июня 2015 года, евро падал почти до 55 рублей впервые с 26 мая 2015 года.

Накануне главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман сказал в беседе «Известиями», что на этой неделе не исключено движение доллара к 50–53 рублям за условную единицу.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти как можно скорее, однако этому мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».