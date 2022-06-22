Завершился второй день Московской недели моды

Во второй день Московской недели моды показы дизайнеров прошли в разных уголках столицы. Свои коллекции на подиумах парка «Зарядье» представили: Moscow Art-Industrial Institute, Vivat, MHPI!, Maria Rybakova, Akkulova Albina, YULIA SKALATSKAYA, LURVIN, ZA_ZA, Dear Passenger N., Maison Kaleidoscope, Maison ESVE и BÜRO UNIQUE x Gala Borzova.

Программа Московской недели моды на ВДНХ открылась показом бренда CHAPURIN под музыкальное сопровождение Риада Маммадова и его оркестра.

На Тверской площади прошел показ молодых дизайнеров из РГУ им. Косыгина.

Показы Московской недели моды также доступны онлайн: прямые трансляции Московской недели моды проходят на платформе «ВКонтакте» в сообществе и в разделе «VK Видео».

Также на Московской неделе моды продолжает работу профессиональный B2B-шоурум в Музее моды в Гостином Дворе.

21 июня на Московской неделе моды прошли показы.

На Московские недели моды прошел коллективный показ студентов Московского художественно-промышленного института, который прошел в Большом амфитеатре парка «Зарядье» и получил название Vivat, MHPI!. Новая коллекция была приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Показ начался с балетного выступления в костюмах с характерными для той эпохи элементами, после которого модели продемонстрировали работы выпускников. Главным материалом коллекции стал тюль. Основную часть совместного показа составляли вечерние ансамбли. Также на подиуме зрителям представили полупрозрачные корсеты, жакеты и мужские пиджаки с элементами деконструктивизма, несколько образов в стиле пэтчворк.

Дизайнер Мария Рыбакова представила коллекцию «Высокие травы», поделенную на две части — повседневную и вечернюю линии. Коллекция вдохновлена светлыми образами картин Венецианова и выдержана в благородных природных оттенках. Дизайнер использовала натуральные премиальные ткани: шелковую органзу, кружево, хлопок, лен. Повседневная капсула состояла из рубах в стиле русского традиционного костюма, сарафанов, блузок, брюк и юбок. В вечерней линии представлены струящиеся платья в пол из органзы, наряды из кружева, расшитые бисером, а также короткие платья с пышными юбками и «футляры» с объемными рукавами. Финальным образом стал белоснежный свадебный наряд, логично завершенный венком из полевых цветов.

Дизайнер бренда Альбина Акулова в новой коллекции объединила в органичный симбиоз традиционный костюм народа балкарцев и эпос русских сказок. По подиуму модели плавно шли в длинных нарядах, расшитых стеклярусом, бисером и украшенных золотой вышивкой, гладью и канителью. Особое внимание привлекла ручная вышивка в виде прекрасной Царевны Лебеди на нарукавниках нескольких нарядов. Цветовая гамма коллекции состояла из черного, белого, красного, серого и болотного цветов, которые гармонично дополняли золотистые и серебристые элементы. Помимо вечерних платьев в линейку также вошли костюм с укороченным жакетом и брюками и несколько лаконичных платьев, которые можно носить и в повседневной жизни.

Новая коллекция дизайнера Юлии Скалатской построена на рефлексии на тему гармонии мужского и женского. Линейка выдержана в базовых спокойных цветах, которые разбавляли интересные элементы вроде топа из металлической сетки, огромных брошей в виде цветочных бутонов, цветных кожаных перчаток и широких ремней. В коллекцию вошли фирменные жакеты с нарочито подчеркнутыми линиями плеч, романтичные блузы с оборками, летящие и строгие платья, юбка с оторочкой из перьев, классический и кожаный брючные костюмы, элегантное пальто с принтом «гусиная лапка».

В своих работах дизайнер бренда Александра Корякина-Николаева традиционно делает акцент на форму и цвет. В этот раз на Московской неделе моды коллекция тоже получилась яркой и авангардной. Ключевой формой, отражающей суть новой линейки, стал круг. Платья, юбки и топы украшали напоминающие круговорот элементы. Верхняя одежда была выполнены из латекса и ПВХ в сочных оттенках синего и розового. Также в коллекцию вошли несколько оверсайз-свитеров с пестрыми графичными принтами.

Новая коллекция бренда — своеобразное путешествие в эпоху ювелира Рене Лалика. Билетами в эту машину времени стали стилизованные изображения ювелирных произведений мастера, украшавшие спинки и рукава изделий из линейки. Основными материалами коллекции стали итальянский вельвет и деликатно сияющая вискоза. На подиуме были представлены воздушные топы с драпировкой, блузы асимметричного кроя, вельветовые костюмы с необработанными краями, широкие струящиеся брюки и полуприлегающие юбки. Ключевым аксессуаром, завершающим большинство образов, стали прозрачные вуали.

В «Медиахолле 360» в рамках Московской недели моды прошел показ фильма «Московский подиум: десятилетие взлета. 2010–2020».

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке правительства Москвы.