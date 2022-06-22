Названа российская компания — лидер по продажам собственных IT-разработок

Портал TAdviser назвал основанную Сбербанком компанию BI.ZONE лидером по продажам собственных разработок среди поставщиков российского ПО в 2021 году.

Одними из самых востребованных IT-решений стали системы анализа защищенности инфраструктуры и веб-приложений, а также сервисы для защиты от мошенничества в банковских каналах.

Всего в реестр отечественного ПО включено 16 продуктов и услуг BI.ZONE. Выручка компании от их продажи и внедрения выросла за год более чем на 54% и достигла 3,7 млрд рублей.

При этом суммарный доход всех участников рейтинга от поставки собственных IT-решений из реестра отечественного ПО за 2021 год составил 28,8 млрд рублей.

По словам зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, вопросы безопасности данных и киберзащиты — это приоритет для каждой организации в стране, и BI.ZONE технологически готов к новым вызовам. У этой компании, как и у других входящих в экосистему, «есть множество собственных разработок, которые не только не уступают западным аналогам, ушедшим с рынка, но и обходят их по многим параметрам», подчеркнул Кузнецов.

Директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев, в свою очередь, отметил, что в условиях ухода зарубежных производителей компания, у которой есть собственные сервисы, готова оперативно «реагировать на запросы любых организаций в самых разных ситуациях».

Программа импортозамещения в российской IT-сфере ведется уже не один год. Реестр отечественного ПО содержит порядка 13 тыс. программных продуктов. При этом, по словам экспертов, и государство, и бизнес заинтересованы в том, чтобы закрыть основные потребности, а затем осуществить по возможности полный переход на российские решения.