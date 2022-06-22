Средняя площадь квартир в элитных новостройках в России выросла на 33%

Средняя площадь квартир в элитных новостройках России в 2022 году стала больше на 33%, чем в проектах, вышедших на рынок в 2020-м. Об этом «Известиям» сообщили аналитики Sminex в среду, 22 июня.

«Средняя площадь запроектированного лота в новых элитных проектах, вышедших на рынок в 2021 году, составила 147 кв. м. Это на 14% больше, чем в 2020 году — 129 кв. м. Если проанализировать проекты, вышедшие и заявленные к выводу в первом полугодии 2022 года, то рост составит 35%. Средняя площадь квартиры в них достигает 171 кв. м», — рассказали в компании.

За последние годы самый низкий показатель был зафиксирован в 2017 году — 116 кв. м. Самый высокий — в 2018-м — 186 кв. м, добавили эксперты.

На фоне роста запросов покупателей на просторные квартиры снижается доля односпальных предложений: с 14% в 2018 году до 13% в 2019-м и до 10% — в 2020-м и 2021-м.

«Часто собственники элитных квартир объединяют односпальные лоты с другой квартирой, чтобы увеличить жилое пространство, либо используют их в качестве стартового отдельного жилья для ребенка», — рассказал директор по продажам Sminex Иван Обухов.

Однако в декабре 2021 года аналитики компании Realiste сообщали «Известиям», что за тот год площадь квартир в новостройках Москвы в среднем уменьшилась почти на 10%. Так, за десять месяцев того года больше всего площадь квартир в новостройках Московского региона уменьшилась в районе промзоны Можайска — на 61,54%, ДК Метростроя — 53,04%, Вялки-Хрипань — 40,33%, Пироговского водохранилища — 36,36%, метро «Таганская» — на 36,56%, «Динамо» — 34,09%.

Отмечалось, что жилье подорожало, поэтому собственники дробят его, чтобы продать выгоднее.