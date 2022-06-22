Контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Уссурийске

Система раздельного сбора мусора начнет действовать в Уссурийске в 2022 году. В город уже поступило 160 специализированных резервуаров.

Вопрос о раздельном сборе мусора обсуждался во время заседания комиссии по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству. Контейнеры планируют установить в учреждениях культуры и образования, а также в спальных районах. Об этом пишет ИА UssurMedia.

Кроме того, в Уссурийске планируют начать строительство нового мусороперерабатывающего завода. Он расположится на улице Минеральной.

Ранее сообщалось, что в Сарапуле (Республика Удмуртия) к завершению подходит первый этап реконструкции полигона захоронения твердых бытовых отходов. На территории смонтируют систему отвода газов и противофильтрационный слой методом глиняного замка.