Терапевт перечислил стимулирующие работу мозга продукты

Омега-3, жирные кислоты, овощи и фрукты стимулируют работу мозга. Об этом в среду, 22 июня, заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью радио Sputnik.

По его словам, правильное питание может повышать производительность мозга.

Также он отметил, что головной мозг отвечает за работу всего организма, поэтому важно обеспечивать корректное функционирование его клеток, в том числе с помощью правильного питания.

«Давайте выделим омега-3 жирные кислоты и содержащую их рыбу. Нужно постоянно обогащать рацион омега-3 жирными кислотами, либо из источников естественных — продуктов питания, либо использовать добавки. Также овощи и фрукты стимулируют работу мозга», — отметил он в интервью.

Кроме того, врач-терапевт рассказал про интервальное голодание, которое входит сегодня в мировую медицинскую практику. По его словам, оно тоже может быть очень полезно для работы мозга.

Ашихмин напомнил, что во все времена быстро взбодрить мозг и повысить его производительность помогали крепкий кофе и крепкий чай. По его словам, до четырех чашек кофе в день считаются безопасной нормой, а что касается чая — его можно употреблять, сколько нравится, так как более безопасный.

Кандидат медицинских наук также отметил шоколад, как один из видов функционального питания, он положительно воздействует на работу мозга. Отмечается, что оптимальным уровнем считается 50 граммов в неделю.

В любом случае при выстраивании наиболее полезных моделей питания лучше проконсультироваться с врачом.

12 апреля врач, ведущий эксперт Великобритании по вопросам здорового сна и питания Грег Поттер рассказал, что недосыпание ухудшает работу мозга, что приводит к ослаблению свойств внимания, памяти и плохому настроению.

14 апреля эксперт в области питания и преподаватель диетологии Мэри Кейт Киз рассказала, что яйца, грибы и ягоды помогут восстановить психическое здоровье. Диетолог посоветовала употреблять в пищу яйца из-за содержания в них холина, который помогает работе мозга и памяти, есть больше грибов, которые содержат витамин D. Не следует забывать о ягодах как о лучшем, по мнению Киз, продукте для нервной системы.