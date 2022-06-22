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Госдеп заявил о понимании озабоченностей России в сфере безопасности

Замгоссекретаря Шерман: США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности. Об этом 22 июня заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

В Запорожской области призвали упразднить границу с Россией. Онлайн спецоперации 22 июня
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Она отметила, что вплоть до первого дня специальной военной операции на Украине американская сторона была активно вовлечена в дипломатический процесс.

«Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: «Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности и существует много способов того, как мы можем работать над их устранением», — сказала Шерман на форуме высокого уровня США и Евросоюза.

При этом она назвала «абсурдными» требование России к НАТО вернуться к конфигурации 1997 года. Шерман отметила, что страны вправе самостоятельно решать вопрос своего членства в блоке.

3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и НАТО отказали России в гарантиях безопасности. Днем ранее Шерман высказала мнение, что предложения Москвы к Вашингтону в сфере безопасности были смехотворными. Она считала, что США не могли согласиться с требованием о гарантиях невступления Украины в НАТО и с возвращением альянса в границы 1997 года.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагал, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающие в том числе военное содействие.

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