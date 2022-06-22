Появились фото аварийно севшего в Якутии самолета Ан-30
МЧС Якутии опубликовало фотографии самолета Ан-30, совершившего жесткую посадку в республике.
На снимках видно, что воздушное судно упало в лесу. От столкновения с деревьями были повреждены фюзеляж и кабина пилота.
Днем 22 июня появились сообщения об исчезновении с радаров Ан-30 с людьми на борту. Это было второй за последние сутки самолет, исчезнувший в Якутии.
Позднее стало известно, что судно совершило жесткую посадку вблизи поселка Оленек, в аэропорт которого направлялось. Как уточнили врасти Якутии, на борту находились семь человек, все выжили, трое получили травмы.
Источник в экстренных службах предполагал, что крушение самолета могло произойти из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.