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Появились фото аварийно севшего в Якутии самолета Ан-30

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Фото: пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)
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МЧС Якутии опубликовало фотографии самолета Ан-30, совершившего жесткую посадку в республике.

На снимках видно, что воздушное судно упало в лесу. От столкновения с деревьями были повреждены фюзеляж и кабина пилота.

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Фото: пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)

Днем 22 июня появились сообщения об исчезновении с радаров Ан-30 с людьми на борту. Это было второй за последние сутки самолет, исчезнувший в Якутии.

Позднее стало известно, что судно совершило жесткую посадку вблизи поселка Оленек, в аэропорт которого направлялось. Как уточнили врасти Якутии, на борту находились семь человек, все выжили, трое получили травмы.

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Фото: пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)

Источник в экстренных службах предполагал, что крушение самолета могло произойти из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

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