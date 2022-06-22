26 июля пройдет конференция AdIndex City Conference

Город AdIndex City снова распахнет свои двери для всех, кто, невзирая на происходящее вокруг, продолжает создавать рекламный продукт и делать свой бизнес полезным для потребителей, клиентов и партнеров.

В этом году на конференции запланировано четыре одновременных потока, в которых выступят более 120 представителей брендов, агентств, медиа и digital-платформ. Гости и спикеры AdIndex City попытаются ответить на вопросы: кто, как и каким способом сможет удержать индустрию от пикирования в прошлое, как правильно конвертировать 25-летний опыт в конкретные рекомендации и как сформировать новую профессиональную экосистему, которая станет основой появления новых сильных продуктов, брендов, технологий и инфраструктуры.

Тема этого года — «Новые истории о...». Этим летом нашей отрасли предстоит оценить масштаб беспрецедентных событий и попытаться заглянуть в недалекое будущее, спрогнозировав, как будет восстанавливаться медиаландшафт.

О чем будут говорить жители AdIndex City:

Медиаотрасль: новые технологии, сервисы и подходы в достижении эффективности рекламных коммуникаций.

Сегменту e-commerce будет посвящена отдельная дискуссионная панель.

Оживает digital PR и SMM — попробуем понять, за счет каких инструментов.

Как affiliate-маркетинг помогает решить задачи в условиях острого дефицита трафика.

Какие digital-решения сегодня предлагают рекламщики и IT-отрасль для среднего и малого бизнеса.

Производители товаров поделятся опытом восстановления логистических цепочек, дадут советы, как справиться с острой нехваткой упаковки, технологий, при этом не жертвуя качеством.

О чем сегодня думают маркетологи, и с чем всем нам, рекламщикам, придется работать завтра, в погоне за выполнением поставленных KPI.

Жаркие дискуссии будут проходить в секции «О чем сегодня говорят бренды с потребителями». Ведь нас ждет бум новых брендов (локализованных и не только), фирменных стилей, слоганов. И значит, самое время обсудить вопрос, как сохранить баланс между самоидентичностью и хайпом, как с максимальной пользой сохранить и приумножить мировой опыт в построении сильных и любимых народом брендов.

И, конечно же, посмотрим рекламные кейсы нового времени.

Помимо интересной контентной программы, на территории рекламного города вас ждут креативные фотозоны, освежающие напитки, зеленые пространства для нетворкинга, традиционные розыгрыши, наш фирменный мерч и много полезного и интересного общения.

Вечером самых стойких ждет премьера камеди-проекта «История одного эпикфейла» — первого рекламного шоу, где смеются и плачут, рассказывая правдивые истории из профессиональной жизни.

Первая премия Marketing Technology Awards 2022 и презентация карты «Рынок российских технологий 2022». В этот вечер AdIndex наградит лидеров рынка MarTech и представит новую структуру игроков в 15 сегментах.

Продажа билетов начнется 1 июля.