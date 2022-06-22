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26 июля пройдет конференция AdIndex City Conference

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Фото: AdIndex
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Город AdIndex City снова распахнет свои двери для всех, кто, невзирая на происходящее вокруг, продолжает создавать рекламный продукт и делать свой бизнес полезным для потребителей, клиентов и партнеров.

В этом году на конференции запланировано четыре одновременных потока, в которых выступят более 120 представителей брендов, агентств, медиа и digital-платформ. Гости и спикеры AdIndex City попытаются ответить на вопросы: кто, как и каким способом сможет удержать индустрию от пикирования в прошлое, как правильно конвертировать 25-летний опыт в конкретные рекомендации и как сформировать новую профессиональную экосистему, которая станет основой появления новых сильных продуктов, брендов, технологий и инфраструктуры.

Тема этого года — «Новые истории о...». Этим летом нашей отрасли предстоит оценить масштаб беспрецедентных событий и попытаться заглянуть в недалекое будущее, спрогнозировав, как будет восстанавливаться медиаландшафт.

О чем будут говорить жители AdIndex City:

  • Медиаотрасль: новые технологии, сервисы и подходы в достижении эффективности рекламных коммуникаций.
  • Сегменту e-commerce будет посвящена отдельная дискуссионная панель.
  • Оживает digital PR и SMM — попробуем понять, за счет каких инструментов.
  • Как affiliate-маркетинг помогает решить задачи в условиях острого дефицита трафика.
  • Какие digital-решения сегодня предлагают рекламщики и IT-отрасль для среднего и малого бизнеса.
  • Производители товаров поделятся опытом восстановления логистических цепочек, дадут советы, как справиться с острой нехваткой упаковки, технологий, при этом не жертвуя качеством.
  • О чем сегодня думают маркетологи, и с чем всем нам, рекламщикам, придется работать завтра, в погоне за выполнением поставленных KPI.
  • Жаркие дискуссии будут проходить в секции «О чем сегодня говорят бренды с потребителями». Ведь нас ждет бум новых брендов (локализованных и не только), фирменных стилей, слоганов. И значит, самое время обсудить вопрос, как сохранить баланс между самоидентичностью и хайпом, как с максимальной пользой сохранить и приумножить мировой опыт в построении сильных и любимых народом брендов.
  • И, конечно же, посмотрим рекламные кейсы нового времени.

Помимо интересной контентной программы, на территории рекламного города вас ждут креативные фотозоны, освежающие напитки, зеленые пространства для нетворкинга, традиционные розыгрыши, наш фирменный мерч и много полезного и интересного общения.

Вечером самых стойких ждет премьера камеди-проекта «История одного эпикфейла» — первого рекламного шоу, где смеются и плачут, рассказывая правдивые истории из профессиональной жизни.

Первая премия Marketing Technology Awards 2022 и презентация карты «Рынок российских технологий 2022». В этот вечер AdIndex наградит лидеров рынка MarTech и представит новую структуру игроков в 15 сегментах.

Продажа билетов начнется 1 июля.

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