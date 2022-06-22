В США назвали урегулирование ситуации вокруг Украины долгосрочным вопросом

Урегулирование ситуации вокруг Украины — долгосрочный вопрос, при этом Вашингтон не будет принимать решения за Киев. Об этом в среду, 22 июня, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время выступления на онлайн-форуме высокого уровня Соединенных Штатов и Евросоюза.

«Речь идет об отдаленном будущем. Ситуация очень непростая. Мы будем работать с Украиной, мы будем работать с Европой, мы будем работать с союзниками по всему миру, чтобы помочь Украине защитить себя и определить свое собственное будущее», — сказала она.

При этом Шерман подчеркнула, что Киев сам примет решение относительно своего будущего.

Кроме того, она отметила, что США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности и готовы работать над их устранением.

Дипломат заявила, что российское руководство в контактах с представителями Вашингтона по безопасности якобы настаивало на возврате НАТО к конфигурации 1997 года. По ее словам, США считает такой шаг абсурдным.

«Страны должны самостоятельно решать вопрос о своем присоединении к альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения», — сказала Шерман.

Ранее, 1 июня, бывший премьер-министр Греции Костас Караманлис заявил, что США не хотят прекращения конфликта на Украине, так как не испытывают на себе прямых последствий.

17 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию».

5 мая евродепутат Клэр Дейли заявила, что США от украинского кризиса выигрывают больше всех, а вот Европе приходится платить за это высокую цену. Дейли считает, что американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».

3 мая американское издание The Hill также сообщило, что усиление антироссийской риторики США затрудняет урегулирование кризиса на Украине и в Донбассе путем переговоров. Газета отметила, что Вашингтон мог бы приложить все усилия, чтобы вернуть переговоры в нужное русло, однако глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев, наоборот, сделал провокационное заявление о желании как можно сильнее ослабить Россию.

18 апреля в статье китайской газеты Global Times говорилось, что Соединенные Штаты рассчитывают на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды. Отмечалось, что США «используют хаос» в интересах американских производителей оружия, чьи акции заметно растут, а также для получения «геополитических дивидендов» от манипулирования Европой и НАТО под видом «российской угрозы».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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