Международная федерация футбола разрешила иностранным тренерам и футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Вряд ли стоило ждать от ФИФА иного решения. Еще майские указы этой организации о тотальном бане всех наших клубов и сборных в международных турнирах показали: санкции надолго. Если кто-то еще надеялся, что мартовские удары останутся единичными, сейчас иллюзии должны улетучиться окончательно.

В марте национальную сборную России отстранили от стыковых матчей за выход на чемпионат мира – 2022 в Катаре, «Спартак» лишили Лиги Европы, у Санкт-Петербурга отобрали финал Лиги чемпионов. Но разрешение легионерам в одностороннем порядке приостанавливать действующие контракты с российскими клубами несет более глубинный эффект.

Фактически оно подрывает экономическую базу наших клубов, которая и без того очень скудна. Если на чем-то и могли пытаться зарабатывать российские клубы при раздутых бюджетах последних лет, так это на продаже игроков. Это получалось далеко не всегда, но удачные сделки внутри РПЛ и продажи в Европу всё же случались. Часто за счет удачной реализации прав на легионеров.

В марте ФИФА впервые легализовала временный отъезд иностранцев из России — разрешила им в одностороннем порядке приостанавливать контракты до 30 июня 2022 года. Международную федерацию не беспокоило, что это нарушает Трудовой кодекс нашего государства. Уже тогда стало ясно, что такая статья доходов, как продажа легионеров, скоро потеряет свою актуальность. Чего стоит уход из казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии, на продажу которого в Европу менеджмент из Татарстана делал серьезную ставку. Транзитом через «Динамо» (Батуми) грузинский футболист отправился в «Наполи». И непонятно, получит ли что-то «Рубин» от итальянцев. Есть большие сомнение, что клубу перепадет хотя бы малая часть от суммы сделки.

Теперь право на приостановку контрактов продлено на год — до 30 июня 2023 года. Нельзя сказать, что это совсем исключает для клубов РПЛ возможность приглашать иностранных игроков. Есть множество легионеров из дружественных России стран вроде Сербии, Южной Америки, Африки и Азии, которые не подвергаются давлению у себя на родине, поэтому не будут уезжать от нас, ссылаясь на геополитическую обстановку.

Более того, некоторые возрастные футболисты из недружественных государств постепенно возвращаются или решают остаться. То ли они выждали несколько месяцев и поняли, что культура отмены всего российского начинает снижаться. То ли увидели, что для них в Европе не так много рабочих мест с хорошими заработками. Сейчас, к примеру, ходят слухи, что в «Краснодар» вернется поляк Гжегош Крыховяк. А его соотечественник Мацей Рыбусь уже остался в России — после истечения контракта с «Локомотивом» перешел в «Спартак».

В его случае многое решило наличие жены-россиянки. И на выбор в пользу нашего чемпионата не повлияла даже очередная лютая политизация футбола в Польше — местная федерации футбола заявила, что больше не вызовет Рыбуся в сборную. В итоге ради работы в России он лишил себя шанса поехать на чемпионат мира в Катар.

Однако множество молодых легионеров, которых в перспективе можно было бы успешно продать в Европу, сейчас могут безвозвратно уйти. Даже в отношении «Зенита» идут слухи об отъезде некоторых иностранцев. По сути, ФИФА продолжает политику узаконенного грабежа. И нашим клубам совместно с РФС и РПЛ надо срочно определяться, как выживать в новых условиях.

РФС уже выразил несогласие с решением ФИФА. Пока непонятно, возможно ли в сложившейся ситуации задействовать правовые рычаги для отмены этой поправки в регламент о переходах. Но независимо от того, есть ли подобные юридические возможности, необходимо оперативно разрабатывать экономические меры реагирования на новую для клубов ситуацию.

Недавний трехлетний контракт ФК «Пари Нижний Новгород» с букмекерской компанией на 450 млн рублей в год показал, что даже в условиях беспрецедентных санкций и непростой экономической обстановки можно найти рекламодателей и хотя бы частично отойти от бюджетного финансирования. Но лучше бы вместе с этими источниками доходов иметь возможность зарабатывать и на выращивании футболистов с их последующей продажей.

В отсутствие легионеров открываются возможности делать это за счет российских футболистов. Которые при наличии практики могут оказаться востребованы и за границей. Но есть одна опасность: мы не можем быть уверены, что завтра ФИФА не разрешит и россиянам в одностороннем порядке разрывать контракты с клубами своей страны и без компенсаций уезжать. Пока лучшие умы во главе РФС не предпримут мозговой штурм и не найдут хоть какие-то способы себя защитить, весь профессиональный российский футбол будет долго сидеть на пороховой бочке.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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