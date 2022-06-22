Global Times сообщила о планах НАТО создать блок в Азии против России и КНР

Обозреватель газеты Global Times Ван Гуантао заявил 21 июня о намерении НАТО создать новый блок в Азии, направленный против России и Китая.

«НАТО намеревается протянуть свои щупальца от Атлантики до других регионов, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, <...> и способствовать созданию еще одной «банды», — пишет автор в своей статье.

Так, для осуществления задуманного Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия рассматривают возможность проведения четырехстороннего саммита параллельно с саммитом НАТО в Испании на следующей неделе, отмечает Гуантао.

«Между этими странами и Китаем существуют сложные интересы безопасности, поэтому НАТО выбрало их в качестве группы, чтобы держать Китай под контролем. <...> Если странам удастся мобилизоваться в виде небольшого блока, то будет сформирована осадная позиция против Китая как в сфере экономики, так и в сфере безопасности», — добавил обозреватель.

Однако, по мнению автора, НАТО не сможет реализовать свои планы из-за разногласий внутри блока.

«Как блок холодной войны, основной целью которого является создание военной конфронтации, НАТО сталкивается со многими внутренними противоречиями и кризисами для своего выживания и должно продлевать свою жизнь, раздувая угрозу России и Китая. Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия <...> вряд ли рискнут поставить под угрозу собственное стабильное развитие, соответствующее геостратегиям США и НАТО как блока. <...> Поскольку внутри НАТО возникли разногласия, объединение четырех стран вряд ли возможно», — заключил Гуантао.

11 июня министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон заинтересован в укреплении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но при этом не планирует навязывать опыт НАТО или провоцировать конфликт в регионе. Глава Пентагона также отметил, что США готовы защищать собственные интересы в Азии, поскольку считают регион «центром стратегического тяготения».

29 апреля китайский портал CGTN сообщил, что НАТО планирует дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы обеспечить США мировое господство.