Партнерство с Россией, обозначенное в Стратегической концепции НАТО 2010 года, невозможно себе представить в обозримом будущем. Такое заявление сделал в среду, 22 июня, канцлер Германии Олаф Шоль, выступая в бундестаге.

«Партнерство с Россией, как указано в Стратегической концепции 2010 года, невообразимо в обозримом будущем», — утверждал Шольц.

При этом канцлер заявил, что для НАТО «было бы неразумно осуждать Основополагающий акт Россия – НАТО». По его словам, это будет на руку только Москве.

Он также отметил, что Германия расширит военное присутствие на пространстве Балтийского моря.

Кроме того, Шольц выступил за принятие решений в ЕС по вопросам внешней политики большинством голосов.

Ранее в этот день издание Foreign Policy писало, что у Польши есть все шансы перехватить лидерство в Евросоюзе (ЕС) из-за желания лидеров Франции и Германии найти компромисс в отношениях с Россией. Отмечается, что желание канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона наладить партнерские отношения с Москвой стало причиной значительного недоверия к ним со стороны восточноевропейских государств.

17 июня российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что сотрудничество с Россией стало бы ключевым методом разрешения продовольственного кризиса. Однако вместо решения проблемы действенным путем страны Запада продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем.

В тот же день президент России Владимир Путин выразил уверенность в возвращении в Россию европейских партнеров. Также российский лидер подчеркнул, что Россия не будет мешать иностранным партнерам возвращаться, так как она открыта для всего мира. Путин отметил, что Россия рассчитывает на то, что здравый смысл на Западе возобладает и западные страны поймут, что к РФ нужно относиться с уважением.

15 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Россия остается надежным инвестиционным и торговым партнером для всех работающих в стране иностранных компаний. Также он подчеркнул, что ведомство видит большой потенциал для наращивания товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

11 июня директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин заявил, что многие ушедшие из России немецкие компании сигнализируют о намерении вернуться, как только ситуация стабилизируется.

До этого, 9 июня, Путин заявлял, что ушедшие из России иностранные компании рано или поздно пожалеют о своем решении, потому что в России есть большие возможности для развития бизнеса.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада после начала спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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