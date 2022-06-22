Мишустин снизил ставку по льготной ипотеке до 7%

В России снизили ставку по льготной ипотеке с 9 до 7% годовых. Об этом 20 июня заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», — сказал он.

Отмечается, что срок действия программы и ее параметры не изменились.

Максимальный размер кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных российских субъектов — до 6 млн рублей.

«При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой есть возможность увеличить лимит до 30 млн и до 15 млн рублей соответственно», — уточнили в пресс-службе министерства финансов.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что ипотека является «большим драйвером в повышении занятости в сфере производства стройматериалов». Парламентарий добавил, что очень важно не только импортозаместить ту или иную продукцию, но и формировать рабочие места.

17 июня президент России Владимир Путин предложил снижение льготной ипотеки до 7%. Он напомнил, что Центробанк опустил ключевую ставку, в связи с этим глава государства считает возможным предпринять такой шаг.

В тот же день президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин предположил, что снижение ставки по программе «Льготная ипотека» до 7% может увеличить спрос на программу вдвое, позволит заемщикам сэкономить на приобретении новой квартиры и поддержит строительную отрасль в нынешних условиях.

Днем ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что в России могут запустить льготную ипотечную программу на бессрочных основаниях для семей с несовершеннолетними детьми.