Биолог предупредила россиян о появлении «супергонореи» в странах Азии

Россиянам, которые планируют поездку в страны Азии, стоит опасаться появившейся в данном регионе «супергонореи», которая оказалась устойчива ко многим препаратам. Об этом доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова предупредила в среду, 22 июня.

Она объяснила, что гонорею выявили у австрийца, который вернулся из Камбоджи.

«Заболел гонореей. Выяснилось это уже в апреле в Австрии. Гонорея вызывается бактерией и лечится антибиотиками. Пациенту была выписана стандартная комбинация цефтриаксона и азитромицина. Он прошел курс, две недели симптомов не испытывал. При сдаче контрольных анализов бактерия не высевалась, но в то же время ПЦР-тест на нее был положительный», — сказала специалист с беседе с Lenta.Ru.

Врачи проверили штамм бактерии, который брали у пациента до начала лечения. Выяснилось, что этот штамм бактерии суперустойчив ко многим привычным и современным препаратам — тетрациклину, цефтриаксону, азитромицину и ципрофлоксацину. Однако у инфекции не оказалось устойчивости к пенициллину.

«По некоторым направлениям Россия стала меньше контактов иметь с Европой, но с Азией сообщение осталось более свободным. Поэтому стоит там соблюдать осторожность. Если привезете что-то такое из отпуска, то врач может сразу не догадаться, что это резистентный штамм, потому что он вроде бы прибивается антибиотиками. А потом анализ всё равно становится положительным», — объяснила Баранова.

Профессор рекомендовала, в случае если пациент пролечил гонорею, а она через какое-то время опять появилась, настаивать на посевах для определения множественной лекарственной устойчивости. Такие анализы есть практически везде, но ими пренебрегают из-за экономии.

Гонорея — инфекционное венерическое заболевание, передаваемое половым путем. Характеризуется поражением слизистых оболочек половых органов, органов мочеиспускания, а также разрушением костной системы.

Ранее, 16 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для россиян серьезных рисков заражения оспой обезьян нет. По ее словам, в целях профилактики распространения вируса уже усилен контроль на всех пунктах пропуска в Россию, так как инфекция может иметь только завозной характер, сообщает телеканал «360».

Накануне, 15 июня, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об отсутствии необходимости в массовой вакцинации в рамках борьбы с распространением оспы обезьян. При этом вакцина от заболевания в настоящий момент находится в стадии разработки.

Тогда же директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что Европа всё еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян, так как на ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире.