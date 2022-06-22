Технопарк построят на месте бывшего хлебозавода в Рязани

Власти Рязани передадут в собственность региона участок земли под зданием бывшего хлебозавода № 1 на Соборной площади. Вопрос рассматривался на заседании соцкомитета городской думы.

Ранее представительный орган согласовал сделку по продаже недвижимого имущества предприятия. В результате оно было приобретено в собственность Рязанской области.

На территории планируется построить технопарк, пишет РИА «7 новостей». В связи с этим станет возможным создание порядка 500 рабочих мест.

К реконструкции здания планируется приступить в 2023 году. Окончательное решение должно быть принято на заседании городской думы, уточняет 62INFO.ru.

В начале марта сообщалось, что в Рязани планируют снести здание бывшего училища связи, в котором 1 апреля произошел пожар, и построить на его месте точно такое же. Перекрытия в здании изначально были деревянными. При общении со строителями выяснилось, что реконструировать объект возможно только путем полного его сноса и дальнейшего строительства с нуля.