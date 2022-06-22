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Посольство ФРГ назвало своим долгом помнить о нападении на СССР

Посольство ФРГ: наш долг — помнить о нападении Германии на СССР
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Посольство Германии в Москве сделало заявление в годовщину начала Великой Отечественной войны (ВОВ).

«В тот трагический момент мы поднялись на защиту Родины»
Как в России встретили День памяти и скорби

«81 год назад в этот день нацистская Германия напала на Советский Союз и принесла людям неизмеримые страдания. Долг политики Германии — помнить об этом», — написало посольство в Telegram.

В среду, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня в Александровском саду в Москве. Жители столицы также приносили цветы, начиная с 4 утра.

По всей стране была объявлена минута молчания. Акция началась в Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке. Ее поддержали депутаты Госдумы и сенаторы.

Также 22 июня прошла акция «Свеча памяти». В ее рамках 1418 свечей было зажжено перед Главным храмом Вооруженных сил РФ, в ней также приняли участие защитники Донбасса и российские военные полицейские на Украине.

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